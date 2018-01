Barreda: "He mantenido un ritmo fuerte y he podido recuperar algunos minutos"

El piloto español Joan Barreda (Honda) se mostró "muy satisfecho" con su victoria en la quinta etapa del Rally Dakar y valoró positivamente una jornada que le ha permitido "recuperar algunos minutos" en la clasificación general de motos, en la que es cuarto a 7 minutos y 33 segundos del liderato que ostenta el francés Adrien van Beveren (Yamaha).

"Hemos mantenido un ritmo muy alto durante toda la especial y al final hemos podido recuperar algunos de los minutos que perdimos el tercer día. Me he metido de nuevo en el 'Top 10', aún con mucho retraso que recuperar pero estoy seguro de que se me presentarán nuevas oportunidades", sentenció.