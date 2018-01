Barreda: "El objetivo es intentar mantenerse en el grupo de delante"

El piloto español, que se situó como nuevo líder de motos en el Rally Dakar tras la segunda etapa, reconoció que el "objetivo es mantenerse en el grupo de delante", después de imponerse en Pisco (Perú) y lograr una renta de dos minutos y medio sobre el francés Van Beveren (Yamaha).

"He tenido una primera parte con dunas y, al saltar una, a partir de ahí se me ha resentido bastante la mano. Intentaremos ahora con el fisio mejorar la mano para mañana. A partir de ese momento, no ha sido fácil. Ha habido un par de sitios complicados con un poco de confusión, pero sobre todo en la segunda parte he mantenido un buen ritmo y he podido recuperar un poco de tiempo. Al principio también he ido rápido, pero siempre con alguna confusión que no me dejaba mantener un buen ritmo", apuntó.