Barreda: "Es el principio, pero este es uno de los errores gordos que había que intentar no cometer"

El piloto español Joan Barreda (Honda) selaó que tuvo "un poco de confusión con las líneas" del domingo en la tercera etapa del Rally Dakar y que ello provocó que se perdiese y cediese mucho tiempo, cometiendo "uno de los errores gordos" que debían evitar y que le lastran en sus opciones de victoria en motos.

"He tenido un poco de confusión con las líneas de ayer y al final he tenido que volver hasta el 'waypoint' de antes para recalar otra vez, pero eran 15 km de ida y 15 de vuelta, muchos kilómetros y he perdido mucho tiempo", lamentó Barreda en declaraciones facilitadas por la organizació.

"Me he sentido muy bien, pero ha sido una etapa bastante difícil. En una duna he calculado mal y me he caído. En fin, un poco de miedo, pero no ha sido grave. Al final el día no ha ido mal, habíamos decidido atacar y he rodado bien. La moto va genial", añadió el vigente campeón.