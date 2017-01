Barreda: "Los recortes en las especiales me están perjudicando"

El piloto español Joan Barreda (Honda) ha lamentando que "los recortes en las especiales" del Rally Dakar le están "perjudicando", pero ha reconocido que "al final hay que adaptarse a lo que hay", después de finalizar cuarto en la séptima etapa de motos disputada este lunes.

"El primer día de maratón ha ido bien y la moto está bien. Ahora veremos si cambiamos la rueda y prepararemos bien la moto para mañana. De momento, llevo montadas las dos ruedas de cross. Ahora cambiaremos la trasera, seguro, y la delantera vamos a ver. Salir atrás no es muy bueno porque había muchas zonas arenosas, con arena blanda y muchas roderas. Cuando llegabas, había zonas donde cada huella iba para un lado y despistaba un poco", analizó Barreda.

El castellonense, sin posibilidades para la victoria final debido a una penalización de una hora, reconoció que está "más acostumbrado a ir delante, sin tantas huellas".

"La moto está perfecta para mañana y ha ido todo bien. Los recortes en las especiales me están perjudicando. Hace dos días que no hacíamos kilómetros, pero al final hay que adaptarse a lo que hay. Este Dakar se me ha puesto en contra con la penalización, pero intentaremos hacer todo lo que podamos. Ahora vendrán etapas buenas en Argentina, con navegación, e intentaremos hacerlo bien", se animó.