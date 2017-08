Beitia: "Tengo que reflexionar, el atletismo siempre estará presente en mi vida"

EUROPA PRESS

La atleta española Ruth Beitia se despidió entre lágrimas este sábado de su octavo y último Mundial, donde no pudo competir como esperaba en Londres para terminar última en la final tras un año que le mostró "la cara oculta", una despedida profesional sobre la que tiene que "reflexionar".

"Estoy con sensaciones encontradas. Feliz porque pasé a la final, he perdido y me hubiera gustado hacerlo un poco mejor pero han sido unos meses muy difíciles, en los que quise estar aquí. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, que me ha apoyado en los malos momentos para que hoy estuviese aquí", indicó en declaraciones a Teledeporte.

La cántabra no pudo superar el 1.92 y se quedó fuera de la pelea por las medallas a las primeras de cambio, con el podio para la rusa Maria Lasitskene, la ucraniana Yuliia Levchenko y la polaca Kamila Licwinko. "Me voy triste porque no ha salido como esperaba, pero contenta porque he podido estar en mi octavo Mundial, en mi último Mundial. Me voy contenta por poder decir por primera vez que me voy de vacaciones en agosto y cuando vuelva ya veremos lo que pasa", apuntó.

A sus 38 años, Beitia, campeona olímpica el año pasado en Río de Janeiro, respondió a la pregunta sobre su posible retirada. "Me voy de vacaciones, cuando vuelva tengo que pensar muchas cosas. Además, en caliente no se puede decidir. Tengo que reflexionar sobre este año que me ha enseñado la cara oculta", afirmó.

"Llevaba muchos años disfrutando. Londres es para mí muy especial, era un reto. La sensación es que no sé lo que va a pasar. Sé lo que ha pasado hoy, mi octava final en un Mundial y le doy las gracias al atletismo y los valores que he aprendido con mi entrenador y familia", añadió.

Pase lo que pase, una Beitia que rompió en lágrimas en varias ocasiones durante la entrevista aseguró que el "atletismo" siempre formará parte de su vida. "Quería estar en la final y en la final quería pensar que todo podía ser", indicó, consciente de que su nivel estaba lejos del mostrado por las líderes del año.

"Era consciente de lo que me ha pasado durante estos meses, pero es llegar a una pista y ponerme las zapatillas y sentir, que esto es pura pasión. He ido descompensada, sin el equilibrio que había logrado este año. Me voy con la cara amarga pero le voy a dar la vuelta rápido. El atletismo siempre estará presente en mi vida", finalizó.