La etíope Bekele, con récord, y el paralímpico Kipkemoi, campeones de la Zurich Marató de Barcelona

La atleta etíope Helen Bekele ha ganado la Zurich Marató de Barcelona al recorrer los 42 kilómetros de la prueba en un tiempo de 2:25:04, batiendo el récord en categoría femenina, mientras que el ganador masculino ha sido el corredor keniano Jonah Kipkemoi Chesum, que participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, con una marca de 2:08:57.

Kipkemoi ha participado en la prueba como 'liebre' y no tenía previsto acabar la maratón. "No me lo esperaba por nada del mundo, pero en el kilómetro 35 he visto que iba sin rivales y me he visto con fuerzas para acabar la carrera", ha asegurado Kipkemoi en declaraciones a los periodistas al acabar la competición.

La prueba ha contado con más de 20.000 inscritos y ha recorrido los principales atractivos y monumentos de la ciudad, lo que ha obligado a cortar el tráfico en las principales arterias de la ciudad y a desviar líneas de autobús e interrumpir líneas de tranvía.

Los kenianos Jacob Cheshari Kirui y Justus Kiprotich han quedado segundo y tercero respectivamente en la clasificación de la categoría masculina, mientras que las también etíopes Melesch Tsegaye y Robi Aberash Fayesa han cerrado el podio en categoría femenina.