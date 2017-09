Mireia Belmonte, Miguel Indurain y Abel Antón dominan en el Santander Triathlon Series de Puerto de Sevilla

La nadadora Mireia Belmonte, el ciclista Miguel Indurain y el atleta Abel Antón han dominado este domingo el Santander Triathlon Series Puerto de Sevilla y se han impuesto en la prueba por relevos de la modalidad olímpica.

"Este verano ha sido perfecto para mí porque he sido campeona del mundo y además le he podido poner la guinda del récord del mundo", dijo Belmonte, que habló de otras buenas noticias en el deporte español como los número uno de Garbiñe Muguruza y Rafa Nadal en tenis. "El deporte siempre nos da alegrías porque nos representan en él deportistas de nivel mundial y es un orgullo y una satisfacción cuando vas al extranjero que así te lo reconozcan", indicó la badalonesa.

Miguel Indurain también mostró su satisfacción por su participación. "Me ha gustado mucho volver a participar en el Santander Triathlon Series de Sevilla porque he disfrutado con el ambiente, el clima y la temperatura y con la respuesta del público", señaló.

Abel Antón, que sigue sin olvidar sus vínculos con la capital andaluza, ha recalcado que Sevilla es para él "una ciudad talismán" desde su victoria en el Mundial de Atletismo de 1999. "De hecho, suelo venir tres o cuatros veces por año y es un sitio donde siempre me encuentro a gusto. A mí me gusta participar en este tipo de pruebas no profesionales, porque también en el deporte de base hay grandes deportistas", manifestó.