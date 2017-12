Rafa Nadal, Mireia Belmonte y Sebastian Coe, ganadores de los Premios AS del Deporte en su 50 aniversario

El tenista Rafa Nadal, la nadadora Mireia Belmonte y el exatleta británico y presidente de la IAAF Sebastian Coe han sido galardonados con los Premios AS del Deporte en una gala en la que el diario, que ha celebrado su 50 aniversario, ha querido reconocer también a algunos deportistas históricos españoles como Miguel Indurain o Manuel Orantes.

"Quiero felicitar a todos los premiados, somos muchos los deportistas que hemos sido premiados y también a los que no lo son. El deporte es una gran familia y si estamos aquí es gracias a los que nos marcaron el camino. Me hace mucha ilusión recibir este premio, creo que hay muchos a mi nivel para conseguir este premio", señaló el manacorí.

Además, AS quiso reconocer a algunos deportistas españoles de éxito en cada una de las cinco décadas de vida del diario AS: el ex guardameta José Ángel Iríbar y el ex tenista Manuel Orantes, mejores deportistas entre 1967 y 1976; la selección de fútbol española del 12-1 a Malta y la de baloncesto por la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, los mejores entre 1977 y 1986.