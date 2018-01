Blanco: "Lydia Valentín es el mejor ejemplo de mezclar talento y esfuerzo del deporte español"

La halterófila Lydia Valentín recibió este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE) la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, un reconocimiento que le llega casi diez años más tarde a la leonesa, "el mejor ejemplo del deporte limpio y de mezclar talento y esfuerzo del deporte español" para Alejandro Blanco, presidente del COE.

El dirigente alabó a la leonesa porque "en todo este tiempo" desde que empezó en el deporte "siempre ha sido Lydia Valentín" y ha sabido cuales son sus "orígenes" y su "destino". "Es lo que más está en tu ADN. Creo que eres un lujo para el deporte español y mundial, pero mucho más importante que lo que has conseguido es en lo que te has convertido, en la gran imagen del deporte español y mundial, pero de uno por el que todos trabajamos: el limpio, con valores, del que está al servicio de la persona", advirtió.

"Has demostrado que es posible transformar lo invisible en visible. Los obstáculos no pudieron pararte, las personas tampoco, solo tú puedes y espero que sea dentro de mucho tiempo. Hasta ese momento, seguirás alcanzando más triunfos, medallas, aplausos y reconocimiento. Aumentarás tu leyenda, eres imagen de la España sin complejos, triunfadora, integradora y que no tiene límites", sentenció.