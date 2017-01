Del Bosque apadrina la entrega de Lidl de 100.000 euros a Ayuda en Acción por la campaña de Navidad

El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque ha sido, junto al chef Sergi Arola, el padrino el acto de entrega a Ayuda en Acción por parte de la empresa de supermercados Lidl de 100.000 euros recaudados en la pasada campaña de Navidad.

La donación de Lidl está vinculada a la cantidad de 'turrones solidarios' vendidos durante las pasadas Navidades en todas sus tiendas. La compañía destinaba a Ayuda en Acción 5 céntimos por cada tableta que vendió de sus turrones de la DOR para el programa de apoyo a la infancia en España de la organización.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de vida de miles de niños y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La colaboración entre Lidl y Ayuda en Acción se inició hace tres años, periodo en el que el supermercado ha donado más de 300.000 euros en beneficio de la ONG gracias a esta iniciativa y a la reciente apertura de su restaurante pop-up solidario en Madrid el pasado mes de noviembre.

Este año, como novedad, Lidl ha premiado además la solidaridad de sus clientes a través de un sorteo cuyo premio ha sido una masterclass exclusiva impartida por Sergi Arola y Vicente del Bosque bajo el nombre de #LidlDoblementeSolidario.

La directora de RSC Lidl España, Michael Reischl, afirmó que para la compañía es "muy importante" contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas muy próximas su nuestro entorno. "Formar parte de iniciativas como las impulsadas por Ayuda en Acción demuestra que si unimos fuerzas, podemos conseguir grandes cosas", indicó.

Por su parte, el representante de Ayuda en Acción Borja Vega agradeció la aportación de todas las personas que han participado. "Gracias a todos ellos hoy damos un paso más en nuestro objetivo de construir un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad", aseguró.

Tanto Vicente del Boque como Sergi Arola destacaron que esta iniciativa les "apasiona". "Nos permite poner nuestro granito de arena a la hora de ayudar a aquellos que más lo necesitan como son los niños", señalaron.

El exseleccionador señaló que Dios no le ha "guiado" por los "caminos" de la cocina. "Me gusta la gastronomía y estoy al tanto, pero tampoco tengo tiempo para cocinar. Me gusta que me lo hagan", apuntó el extécnico del Real Madrid en declaraciones a Europa Press.

El salmantino recomendó la 'chanfaina' como plato "tradicional" de su tierra. "Un plato típico de Salamanca que está buenísimo y lleva arroz caldoso y productos de la tierra. Siempre me ha gustado mucho y mi madre siempre me lo hacía", reconoció.