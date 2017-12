Carlos Sainz: "El Dakar es un ejercicio de paciencia brutal"

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) ha destacado la importancia de tener una "paciencia brutal" en el próximo Rally Dakar que arranca el 6 de enero, un 'raid' que "se parece mucho al africano" y que podría ser el último para el madrileño que está "centrado en este" y no en el futuro y para el que intentará buscar una nueva victoria junto a su copiloto Lucas Cruz en la última participación de la marca francesa en la mítica prueba.

"Para ganar hay que tener un buen coche, un gran equipo, ir rápido y tener suerte el día que tengas algún problemas porque los vas a tener. Además, no desanimarte cuando tienes un día complicado y si lo tienes, no hay que arreglarlo todo al día siguiente. El Dakar es un ejercicio de paciencia brutal, me ha costado adaptarme pero con la experiencia que tengo espero hacerlo muy bien", comentó Sainz este martes en rueda de prensa.

De cara a la primera etapa, Sainz cree que "no interesa salir delante" porque es muy corta. "Al día siguiente (en la segunda etapa) los coches abren pista y salir primero puede implicar la pérdida de tiempo porque no hay marcas de los coches", destacó.

Por último, respecto a su futuro, el campeón del Dakar de 2010 lo tiene claro. "Estamos muy cerca de parar, pero estoy pensando en este y ya habrá tiempo de pensar en el próximo, que no sé si lo habrá. No tengo ningún contacto con otro equipo, solo estaría Mini y aún no he contactado con ellos", puntualizó un Sainz que piensa, entre risas, que dejarlo "sería una alegría" para su mujer y que tampoco se plantearía "correr en motos".