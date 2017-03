Carlos Sainz: "A estas alturas no corro por otra cosa que no sea por divertirme"

El piloto español Carlos Sainz tiene claro que "a estas alturas de su carrera" corre principalmente por divertirse, ya que "la pasión" que siente por los rallys hace que aún siga "disfrutando" y luchando "por intentar ganar", mientras que reconoció que espera saber "pronto" los planes de Peugeot para decidir si vuelve a correr el Rally Dakar.

"Lo que hago me gusta tanto y la pasión que tengo es tan fuerte que me mantienen con ganas de correr. Es obvio que a estas alturas de mi carrera deportiva no corro por otra cosa que no sea por divertirme y, por supuesto, por intentar ganar. Lo curioso es que a pesar de llevar tantos años corriendo todavía sigo disfrutando y eso es lo que le llama la atención a tanta gente", manifestó Sainz en declaraciones a Europa Press tras acudir a la presentación del equipo de Peugeot para disputar el campeonato júnior del Europeo de Rallys.

El madrileño confirmó que ya está física y anímicamente "recuperado" del accidente que sufrió este año en el Dakar, que le obligó a abandonar la carrera cuando era líder. "Físicamente, gracias a Dios, estoy muy bien y no tengo apenas secuelas. Anímicamente, recuperado. Tanto para bien como para mal, para celebrar una victoria o para analizar un resultado adverso, lo que hay que hacer es analizar y rápidamente pasar página. Uno no se puede quedar en el pasado. Mañana es lo que importa y es obvio que moralmente fue un disgusto, porque iba liderando la carrera", dijo.

El bicampeón del mundo de rallys era totalmente consciente de que iba primero cuando sucedió el accidente. "Lo que menos se me podía pasar por la imaginación en ese momento era tener un accidente. Iba tranquilo, viendo los 'splitz' de esa última parte yo iba al ritmo de Despres. Era un ritmo muy razonable, pero bueno, el polvo y un despiste me hacen tener ese accidente. Las carreras son así y hay que aceptarlas. Desde el día anterior que tuve el accidente tenía claro que el rally nos lo íbamos a jugar el equipo Peugeot", apuntó.

El piloto de Peugeot no se ve "con pocas fuerzas" y no descarta volver a competir en otro Dakar, porque en el último se encontró "genial" pese a sus 54 años. "Espero saber los planes de Peugeot pronto. Hice una muy buena preparación y cuando llegue el momento de decidir tendré que valorar también qué opciones hay. Si hay opción con Peugeot o si la hay con otra marca, y cómo de motivado esté, dependiendo de las opciones que tenga. Y en ese momento, decidiré", afirmó.

EL DÍA A DÍA DE CARLOS SAINZ

Su día a día le deja tiempo para otras actividades que le mantienen "tremendamente ocupado". De hecho, Sainz confesó que le "faltan horas del día". "Trato de echar una mano a mi hijo. Tengo mis negocios, tengo que ocuparme de ellos y les dedico bastante tiempo", dijo.

"Estoy tremendamente ocupado, me faltan horas del día. A lo mejor no estaré haciendo algo que se vea como pueda ser el Dakar, pero mi otra vida tengo también cosas que hacer, trabajos que atender. Y me levanto temprano. Soy una persona que me muevo mucho por la pasión que pueda generar una situación, una actividad y soy muy inquieto, por eso suelo estar casi siempre muy activo", añadió.

El piloto español subrayó la importancia de disfrutar mientras compite. "Cuando voy compitiendo disfruto. Mi cabeza va muy rápido tratando de analizar. Primero, de intuir qué es lo que viene, porque en el Dakar se conduce a vista, entonces hay que ir con la máxima concentración en la carrera, y luego tratar de ir analizando a la vez la estrategia. Y disfrutar, eso es lo importante", remarcó.

Finalmente, el piloto comentó que le hubiera gustado "ver a su hijo", Carlos Sainz Jr, "competir en rallys", pero eso es, a día de hoy, "absolutamente impensable". "Por imaginar, me puedo imaginar todo, pero él decidió en su día que tenía ilusión por seguir otro camino. Indudablemente, a mí me hubiese gustado verle correr en rallys, pero hoy en día eso es absolutamente impensable, no tiene sentido", concluyó.