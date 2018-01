Carlos Sainz, penalizado con diez minutos por un incidente con un quad

La organización del Rally Dakar 2018 ha penalizado este lunes al piloto español Carlos Sainz (Peugeot) con diez minutos de sanción por colisionar supuestamente con el piloto holandés de quads Kees Koolen en la séptima etapa y no socorrerle, después de la denuncia presentada por el neerlandés.

El madrileño afirmó que su coche no tiene "ningún impacto", lo que demuestra que no chocó con nada. "Veo que el quad me ve, se sale de la pista, en ese momento acelero. Cuando se sale de la pista pierde el control, se vuelve a meter en la pista; le esquivé de milagro y le pasé muy cerca, pero no le toqué", manifestó, asegurando que si hubiese notado que le daba "por supuesto" que habría parado.