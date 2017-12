Carlos Viver: "El partido ante Angola va a ser clave para todo lo que venga después"

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Carlos Viver, valoró el primer encuentro de 'las guerreras' en el Mundial de Alemania ante Angola, un combinado que "ha ganado y ha dado sorpresas constantes" y donde la victoria será "clave" para obtener un buen resultado en la fase de grupos.

"Angola es un rival muy duro, es un rival que ha ido creciendo en los últimos eventos internacionales y ha demostrado que puede ganar a cualquier equipo. Ha ganado y ha dado sorpresas constantes, lo que provoca que ya no me sorprenda su nivel", señaló Viver durante la despedida de la selección femenina en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

España afronta una primera fase del Mundial muy igualada y el seleccionador nacional consideró que la clasificación de uno u otro combinado no se decidirá "hasta la última jornada". "Las combinaciones son tantas y la sensación de que cualquiera de nosotros puede quitar puntos entre sí, hace que la clasificación vaya a estar muy abierta", resaltó.

Sobre este relevo generacional, Viver confía en que las debutantes aporten "sí o sí" ya que su participación es "necesaria". "No concibo los grupos donde realmente no haya una participación de todo el mundo y más en un campeonato donde vas a tener que jugar partidos cada 24 horas y donde nos tendremos que exigir en todos ellos porque no tenemos la sensación de que vaya a ser fácil y controlado para que el grupo pueda ir dosificando", reconoció.