Carolina Marín: "Tengo claro que voy a por el oro en el Mundial"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica y dos veces campeona del mundo, ha afirmado este jueves que tiene "claro" que su objetivo es la medalla de oro en el próximo Campeonato del Mundo, que se disputará del 21 al 27 de agosto en Glasgow (Escocia).

"El principal objetivo mío y de mi equipo es el oro. Llego en el mejor momento, con buenas sensaciones. Desde los Juegos Olímpicos no me encontraba así, incluso me estoy encontrando mejor que cuando fui, así que se va a ver una nueva Carolina y tengo ganas de que salga, de dar la talla en este Mundial, y lo más importante, de divertirme", dijo Marín en una rueda de prensa celebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.