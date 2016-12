Casinos: "El deporte paralímpico está de moda y hay que aprovecharlo"

El atleta español con discapacidad visual David Casinos cree que el deporte paralímpico va ganando "visibilidad poco a poco" y que en la actualidad deben aprovechar que "está de moda", mientras que de cara al futuro insiste en que desea "probar otras disciplinas" sin renunciar a encontrar "una nueva ilusión" que le mantenga en el atletismo.

"Sin duda que el deporte paralímpico está ganando visibilidad poco a poco. Para mí han sido mis quintos Juegos y en cada uno han cambiado muchas cosas. El deporte paralímpico sin duda está de moda y eso hay que aprovecharlo", señaló Casinos a Europa Press tras acudir a la renovación en el ciclo hacia Tokyo 2020 de la campaña #SeSalen de 'Liberty Seguros', una compañía que "ha dado un aire nuevo al patrocinio y eso está ayudando a tener más visibilidad a los deportistas paralímpicos".

El valenciano sumó en Río de Janeiro su quinta medalla, un bronce en disco después de haber ganado cuatro oros consecutivos. "Me hubiera encantado un oro, pero es verdad que el tiempo pasa y no siempre se puede conseguir ni un oro ni una medalla, pero estoy feliz porque tengo una y eso tiene mucho valor", admitió.

"Estoy muy contento por todo lo que ha supuesto conseguir esa medalla. Ha sido un año muy, muy positivo. En lo deportivo, en lo personal y el 2017 será mejor sin duda", deseó el de Moncada.

Tras la cita brasileña ya dejó caer un posible cambio en su vida deportiva y probar nuevas experiencias. "Voy a seguir con el atletismo y quiero estar en el Mundial lanzando el disco, pero sin duda quiero probar otras disciplinas porque no sé lo que puede pasar", recalcó.

"Lo que tengo claro es que necesito una nueva ilusión que me permita seguir con el atletismo, pero que también me permita conocer otras disciplinas donde a lo mejor quizás también se me pueda dar bien", prosiguió Casinos.

Así, esta nueva experiencia "puede ser el remo, puede ser la pista con el ciclismo...". "No lo sé, pero debo probarlo. El tiempo me dará la razón o no, pero desde luego con lo que he disfrutado mucho y lo sigo haciendo es con el atletismo y eso quiero hacer, es mi objetivo principal", apuntó al respecto.

"Desde luego que estar en unos Juegos Paralímpicos requiere mucho esfuerzo y mucho entrenamiento. Si hay que irse al remo o al ciclismo, habrá que echar toda la carne al asador. No puedo estar con tres disciplinas a la vez, si no con una solamente", advirtió Casinos.

Además, el valenciano sigue afrontando otro tipo de retos como la Spartan Race, que este año probó por segundo año consecutivo, aunque cambiando de la prueba de 5 a los 13 kilómetros. "Estuve preparándola a fondo y he sufrido, aunque menos que el año pasado. Es un reto importante, apartarme de lo cotidiano, de mi entrenamiento con el atletismo y los lanzamientos y es bueno experimentar otras sensaciones y probar retos donde incluso puedo plantearme objetivos que para mí eran una gran barrera", confesó.

"La Spartan es una metáfora grande de la vida y me ha ayudado para transformarme durante este recorrido. Me he dado cuenta de que puedo hacer otras cosas y pasármelo bien, mientras estoy fuera del atletismo", aseveró el atleta valenciano.

Finalmente, dio las gracias a 'Liberty Seguros' por hacer "un patrocinio no al uso" y apostar por "una estrategia muy novedosa que no es solo un patrocinio económico si no que ha dado visibilidad a seis deportistas".

"Lo hemos vivido como propio y hemos notado, sobre todo en este último año, que la gente nos conocía mucho más, que quería conocer el deporte paralímpico y sobre todo nos ha dado un aire fresco a lo que ya habíamos vivido anteriormente con otros patrocinios, con lo cual estamos muy, muy contentos", sentenció el cinco veces medallista paralímpico.