Cerca de 310 corredores disputarán desde este viernes (18:00 horas) la tercera edición de la Powerade Non Stop San Sebastián-Barcelona, la prueba en bici de montaña que arrancará desde el Velódromo de Anoeta y en la que los participantes deberán cubrir 707 kilómetros hasta el Anillo Olímpico de Montjuïc con un tiempo límite de 50 horas.

Esta edición tendrá el aliciente de saber quién es el vencedor final. El equipo MMR-Powerade, vencedor de las 6 ediciones previas de la Powerade Non Stop Series (4 Powerade Non Stop Madrid-Lisboa y 2 Powerade Non Stop San Sebastián - Barcelona) no podrá defender su palmarés. El MMR-Powerade no tomará la salida debido a la lesión de Julen Zubero, que se fracturó la clavícula recientemente.