Chaves: "Me gustan más los ascensos largos, no un sube y baja"

El ciclista colombiano Esteban Chavles (Orica-Scott) ha reconocido que la octava etapa disputada este sábado ha sido "dura" y ha explicado que, a pesar de que su especialidad es la montaña, no le gustan los "sube y baja" y que prefiere "los ascensos complicados".

"Ha sido una etapa dura, a pesar de que la montaña es mi especialidad, me gustan más los ascensos largos que me permitan llevar un ritmo único de pedaleo, no un sube y baja de la carretera", declaró.