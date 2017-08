Clàudia Galicia se proclama subcampeona de Europa de XCM

La biker española Clàudia Galicia se ha proclamado este domingo subcampeona de Europa en la modalidad de XCM en un aprueba disputada en Svit (Eslovaquia), solo por detrás de la austriaca Christina Kollmann, quinta en el mundial y gran favorita, que finalizó primera una prueba que recorrió 78 kilómetros con 2.450 metros de desnivel.

Al terminar la prueba, Galicia se mostró "muy contenta" tras una prueba en la que no se puede "pedir más". "Estoy muy contenta. He sido inteligente, he corrido con cabeza y en el último kilómetro he hecho una muy buena bajada que me ha permitido entrar en segunda posición. No puedo pedir más", explicó Galicia, que aprovechará ahora para descansar antes de afrontar sus próximos compromisos de la temporada.