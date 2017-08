Contador: "Espero que sea solo un mal día por la falta de competición"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) ha admitido que sus sensaciones "no han sido buenas" en la tercera etapa de la Vuelta a España, donde perdió más de dos minutos y medio en meta, pudiendo haber echado al traste sus opciones en una Vuelta que supondrá su retiro profesional, aunque deseó que fuese "solo un mal día a consecuencia de la falta de competición".

"Las sensaciones no han sido buenas, malísimas en el último puerto, y he podido hacer más. He buscado el ritmo justo para perder el mínimo tiempo, he visto el Alto de La Rabassa y he dicho 'uff'. No sé a que se debe pero me he encontrado mal", dijo el corredor de Pinto en línea de meta, una vez perdidos más de dos minutos y medio tras la primera jornada de montaña.