Contador pierde la París-Niza por dos segundos tras el triunfo de David De la Cruz

El español Alberto Contador (Trek Segafredo) no ha podido dar la sorpresa en la última etapa de la París-Niza y quitarle el título al colombiano Sergio Henao (SKY), tras acabar segundo detrás del también español David de la Cruz (Quick Step Floors), 23 segundos por delante del maillot amarillo.

Contador se marchó en la escapada con un conjunto de ciclistas, con el objetivo de dar la campanada. Henao y Dan Martin (Quick Step Floors), principales rivales del de Pinto, se quedaron en el pelotón y no respondieron a la temprana escapada. Fue en el primer puerto de montaña de la cita, a 50 kilómetros del final de etapa, cuando el ciclista español lanzó el primer ataque, en el que ya dejó atrás al irlandés.

Ya en la segunda tentativa, Contador y su gregario, el colombiano Pantano (Trek Segafredo), consiguieron dejar atrás a los principales rivales del madrileño. A unos 30 kilómetros del final, consiguieron dejar atrás al líder de la clasificación, Sergio Henao (Team Sky), y a la mayor parte del pelotón. Desde ese momento, este grupo de ciclistas fue ampliando la diferencia conforme se iniciaba el ascenso a la Col d'Eze.

Sin embargo, en la bajada, el pelotón se fue echando encima de la escapada, que comandaba Contador junto con los dos españoles que le acompañaron en los últimos kilómetros, Marc Soler (Movistar) y el propio De la Cruz. Tras haber conseguido una ventaja de más de un minuto, poco a poco el pelotón fue haciendo disminuir esa ventaja, mientras que el ciclista de Trek trataba de instar a sus acompañantes a ayudarle en los relevos para evitar la neutralización.

El de Pinto, ante la poca participación de los otros dos españoles, terminó marchándose a falta de un kilómetro para el final, ya en las calles de la ciudad de Niza, con el claro objetivo de conseguir los segundos de bonificación que le permitieran soñar con el triunfo final.

Sin embargo, De la Cruz reaccionó y se volvió a unir a Contador. Fue él quien, finalmente, le disputó en el sprint la victoria de etapa y el que le arrebató los cuatro segundos de bonificación con los que habría conseguido vencer la París-Niza. El grupo de Henao había entrado justo 21 segundos detrás de ellos; el colombiano, concretamente, 23 segundos por detrás, lo que le valió para retener el maillot amarillo.

Ante los medios, Contador reconoció que el camino hasta la meta "se hace largo" y que volvió a faltarle "un poquito" para hacerse con el triunfo, como le pasara en la pasada Vuelta a Andalucía. Sin embargo, afirmó que las sensaciones eran "buenas" y ensalzó la labor de Trek en estas últimas etapas. "Me siento orgulloso y contento por ser protagonista de este tipo de carreras. No hemos podido ganar, pero me voy muy satisfecho para casa", añadió.

--CLASIFICACIÓN.

-Etapa.

1. DAVID DE LA CRUZ (ESP/Quick Step Floors) 2:48:53.

2. ALBERTO CONTADOR (ESP/Trek Segafredo) m.t.

3. MARC SOLER (ESP/Movistar Team) a 5.

-General.

1. Sergio Henao (COL/Team SKY) 29:50:29.

2. ALBERTO CONTADOR (ESP/Trek Segafredo) a 2.

3. Dan Martin (IRL/Quick Step Floors) a 30.