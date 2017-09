Contador: "Todavía van a pasar muchas cosas en esta Vuelta"

El ciclista española Alberto Contador (Trek) prometió batalla en las cinco etapas que restan de la Vuelta a España pese a encontrarse a 2 minutos y 18 segundos del podio, algo que no descarta, pero que entiende está "complicado" tras la crono de este martes.

El pinteño, que terminó satisfecho con su quinto puesto en la contrarreloj de Logroño, sabe que pisar el podio en Madrid no será sencillo. "El podio está 2:18, es complicado aunque haya salido bien después de la etapa de hoy. No teníamos referencias con respecto a los rivales, he intentado llegar a buen ritmo y he seguido por sensaciones", resumió Contador.

"Será un día complicado para todos por la dureza de Los Machucos y porque después de la crono todos funcionamos mal. Se prevé mal tiempo pero a mí me gusta, no me va mal, y si viene, que venga el agua", finalizó el madrileño, que confesó ser "bastante religioso aunque no practique". "Me lo inculcó mi madre, llevo aquí mi medallita del Ángel de la guarda y le doy bastante trabajo".