Contador: "Vamos disfrutando del cariño de la Vuelta"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) volvió a ser protagonista de los ataques de la Vuelta y disfrutó "del cariño" de la ronda española en la duodécima etapa, donde cumplió con su objetivo de acercarse al podio que lidera un Chris Froome (Sky) que, pese a sus problemas este jueves, seguirá fortísimo.

"Ha sido el mejor escenario que podíamos esperar. He hablado con Nicolas Roche y hemos atacado, pero le costaba seguirme el ritmo, me ha dicho 'sigue tú'. Sabía que tenía a mi compañero Edward Theuns delante, me ha esperado y hemos dado el máximo en la bajada que estaba muy complicada", afirmó tras el final en Antequera.