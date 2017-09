Contador: "No me arrepiento del ataque, yo disfruto así"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) no se arrepiente del ataque que protagonizó este domingo en la decimoquinta etapa de La Vuelta a España y recordó que él "disfruta así" pese a haber perdido 39 segundos en la clasificación general respecto al líder Chris Froome (Sky).

"¿Cuanto he perdido con Froome"?, preguntaba Contador a los medios al término de la etapa. Al conocer la diferencia, el pinteño dijo que lo importante es "ser valiente". "Sky es un grupo muy potente, sabía que era un riesgo, pero prefería tomarlo. No me arrepiento del ataque", aseveró.