Contador: "Me voy encontrando mejor, lo de Andorra fue un espejismo"

El ciclista español Alberto Contador (Trek Segafredo) ha confirmado al término de la octava etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada sobre 199,5 kilómetros entre Hellín y Xorret de Catí, en la que ha sido capaz de aguantar el ritmo de Chris Froome (Sky), su buen estado de forma y ha asegurado que a pesar del tiempo perdido en Andorra considera esa etapa "un espejismo".

"Me estoy encontrando más o menos bien, lo voy confirmando con el paso de los días y espero seguir así pero todavía no han llegado puertos largos. Es una lástima el tiempo perdido en Andorra pero es bueno ir confirmando que fue un espejismo. De momento no lucho por la Vuelta, voy etapa a etapa y si se pone a tiro alguna, la lucharemos", declaró.