Contador: "He recuperado sensaciones pero no hay que estar eufóricos"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) explicó que este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España pudo "recuperar sensaciones", pero no quiso lanzar ningún tipo de euforia, en una ronda española que cada vez tiene a Chris Froome (Sky) como mayor favorito.

"Estoy mucho más feliz hoy. Las sensaciones son bastante mejores y se asemejan a la realidad que habitualmente tengo. En cuanto a la etapa era un puerto corto y explosivo, he atacado porque quería ver cómo me encontraba, y he recuperado un poco las sensaciones", indicó.

"En función de esto hay que analizar lo que se puede o no hacer, la general es complicado y el recorrido le va a Froome, quien haya visto las imágenes de Andorra habrá visto que no estaba bien. En definitiva no hay que estar eufóricos por un día que me he encontrado mejor", finalizó.