(Crónica) Adel Mechaal se mete en la final del 1.500 en Londres

El atleta español Adel Mechaal logró el billete a la final del 1.500 en el Mundial de Londres, recuperando el protagonismo español en el medio fondo, mientras que Pau Tonnesen y Jorge Ureña escalaron posiciones por la tarde en el primer día de la combinada en el decathlón.

Tras Manuel Olmedo en 2011, Mechaal volvió a poner un finalista mundial en el 1.500 para España. El doble campeón de España de 1.500 y 5.000 sigue ratificando su gran momento de forma. "A falta de dos vueltas he logrado coger la cabeza, he acelerado y he hecho un 400 bastante rápido. He sabido gestionar el momento duro de la carrera, que casi me voy al suelo", indicó en zona mixta.