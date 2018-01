Crónica del España - Dinamarca, 22-25

Los Hispanos no pueden con una efectiva Dinamarca España suma su primera derrota del Europeo, pero ya estaba clasificada para la 'Main Round'

El equipo de Jordi Ribera no tuvo su mejor actuación y sufrió el increíble acierto de los daneses, entre ellos Peter Balling, máximo goleador del partido con ocho dianas. España, apurada por no jugar con alegría y buscando espacios, no pudo ejecutar un solo gol con su habitual contraataque, una estadística que terminó costando caro.