Damián Quintero, recibido como un "auténtico héroe" por los militares del Mando de Operaciones

El Mando de Operaciones, situado en la Base de Retamares de Pozuelo de Alarcón (Madrid), recibió este lunes la visita del karateca español Damián Quintero que les agradeció el apoyo recibido por los militares desplegados en el exterior durante el Europeo de Karate celebrado en Kocaeli (Turquía) a primeros de mayo donde se proclamó campeón de Europa en la modalidad de katas.

La forma física "no se hace en un día" y los militares lo valoraron. "Te damos las gracias porque eres el auténtico héroe aquí. 13 años de medallas ininterrumpidas, eso es impresionante", destacó. "Esperamos que sigas en la brecha. Lo que dé el cuerpo, a veces se piensa que los deportistas de elite vais a ser eternos y no es así. Ya has dado mucho, aunque aún te queda. Te seguimos agradeciendo y estando orgullosos de lo que has aportado", prosiguió.

Por su parte, Quintero señaló que el reconocimiento por parte de los militares ha sido "tremendo". "Cuando me llegó el vídeo por las redes sociales no se me cayó una lágrima porque soy duro, pero sí se me puso el bello de punta. Ver a esas mujeres y hombres desplegados por tantas ciudades y que me nombren directamente y me den ese apoyo y cariño fue increíble", indicó.