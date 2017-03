Damián Quintero se cuelga la plata en el Abierto de Róterdam

El karateca español Damián Quintero, número uno del ranking mundial, ha caído en la final del Abierto de Róterdam (Holanda) ante el japonés Issei Shimbaba, que se ha impuesto por 5-0 con unanimidad arbitral.

El malagueño, afincado en Madrid, tuvo que conformarse con la plata en su tercer final consecutiva en la cita neerlandesa, segunda prueba de la Liga Mundial. En sus dos anteriores finales había conseguido el oro (2015 y 2016), mismo metal que se colgó en 2013.

El metal plateado le sirve al español para consolidarse como número uno de un ranking que ha liderado durante las dos últimas temporadas. "Aunque perder en una final siembre te deja mal sabor de boca, lo importante es seguir sumando puntos para seguir en lo más alto del ranking mundial", indicó tras la prueba.

En la final, Shimbaba, número siete en el ranking mundial, consiguió vencer. "Competir contra Japón, que es la cuna del karate, siempre es complicado, pero me he sentido bien sobre el tatami y he disfrutado, aunque siempre que compito lo hago para ganar", subrayó.

Quintero consiguió clasificarse para la final este viernes; se impuso a todos sus rivales por 5-0 (unanimidad arbitral), a excepción del japonés Chikashi Hayashida, con el que disputó la semifinal y al que venció por 4-1. Por el camino quedaron el italiano Gianluca Gallo, el estadounidense Joseph Martínez, el canadiense Uchiage Toshihide, el taiwanés Yi-Ta Wang y el italiano Mattia Busato, al que Quintero venció sin problemas en la final de los Juegos Europeos de Bakú, donde el malagueño consiguió la primera medalla de oro.

Por otra parte, Quintero explicó que su gran objetivo es participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en los que el karate debutará como disciplina olímpica. "Pero antes hay que ir paso a paso, e ir afianzando otros objetivos", comentó.

Entre el 31 de marzo y el 2 de abril competirá en el Abierto de Dubai, el tercero de los cinco que integran la Primera División de la Liga Mundial (este año, la Federación Mundial ha introducido como novedad los torneos de la denominada Serie A, que proporcionan menos puntuación, tanto para la Liga como para el ranking mundial).

"Mis principales objetivos este año son mantenerme como número uno del ranking, revalidar mi título como campeón de Europa y subir al pódium en los World Games", concluyó.