Damián Quintero sufre una rotura muscular y no participará en la última prueba de la Karate1 Series A

El español Damián Quintero sufre una rotura muscular de grado 2-3 del semitendinoso izquierdo que le impedirá participar en la última prueba de la Karate1 Series A, que se está disputando en Okinawa (Japón), por lo que deberá esperar para saber si mantiene el número del ranking mundial de katas.

"Lo he intentado hasta el último momento, creía que podría resistirlo. Otras veces he competido con dolores y cuando saltaba al tatami aguantaba lo que hiciera falta, pero esta vez no ha sido así. No estoy al cien por cien y no debo forzar, no quiero arriesgar... Ha sido muy duro tomar la decisión de no competir, pero hay que prevenir daños mayores porque el año que viene será muy duro", señaló.