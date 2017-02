David Howman: "Hubo un retraso a la hora de actuar en la Operación Puerto"

El Gobierno dice que las dificultades para la adecuación al Código de la AMA no han afectado a su compromiso "con el deporte limpio"

El ex Director General de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) David Howman ha afirmado que "hubo un retraso a la hora de actuar en la Operación Puerto", lo que consideró un "problema", en la primera jornada del 'V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad', organizado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

"Si puedo ser muy franco, creo que hubo un retraso a la hora de actuar en la Operación Puerto. Si eso hubiera ocurrido en mi jurisdicción se hubiera reclamado", dijo Howman. "No puedo hacer más comentarios sobre esto porque no conozco al detalle el proceso legal español y no quiero ser invitado a España y criticar la judicatura", expresó.

"Ese no es mi papel", añadió el ex Director de la AMA, que considera que hay "un problema" en este sentido. "Tiene que haber alguien en España que pueda hacer algo al respecto", comentó sobre un "caso cerrado", con todos los protagonistas absueltos, y del que todavía se desconocen los nombres a quienes pertenecen las bolsas de sangre de los deportistas.

En otras cuestiones, Howman destacó la importancia de "apoyarse" en los "valores intrínsecos del deporte". "Hablamos del cuerpo, de la mente del atleta, de la honestidad, de la ética y del respeto propio y ajeno. Todo esto es el juego limpio. Si esto no existe, el deporte ha dejado de ser deporte. El dopaje es el reto mayor a esstos valores", subrayó.

"Doparse es hacer trampa a los compañeros, a los patrocinadores, a la audiencia y a sí mismo. Los valores de integridad está amenazados por el afán de ganar (...) Estamos unidos contra el dopaje", sentenció Howman durante su ponencia de más de una hora.

Por su parte, el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jaime González Castaño, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Guillermo Cisneros Pérez, inauguraron el Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, que se celebra hasta el próximo viernes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM.

González Castaño destacó que las dificultades legislativas para la adecuación de la legislación española al Código Mundial Antidopaje de 2015, que espera que "se resuelvan en las próximas fechas", "no han afectado al compromiso de España con el deporte limpio".

Asimismo, el director general de Deportes del Consejo reiteró el "total apoyo" del Gobierno a la AEPSAD para que ésta ejerza sus competencias con "autonomía e independencia".

Por su parte, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros Pérez, remarcó "la relevancia de la responsabilidad en la educación y prevención frente al dopaje". "Dopaje significa contaminación del deporte, de la salud y de la sociedad", añadió.

El acto contó con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, Antonio Rivero Herraiz, y del director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, que pronunció la conferencia "El trabajo de la AEPSAD en prevención del dopaje".

AMPLIO PROGRAMA HASTA EL VIERNES

Bajo el lema 'Think Clean', el encuentro organizado por la AEPSAD y la Universidad Politécnica de Madrid, contará con la presencia de expertos internacionales y pretende poner en común los resultados de investigaciones científicas y nuevas metodologías en el ámbito del dopaje en el deporte.

Desde la perspectiva específica de las Ciencias Humanas y Sociales, este Congreso permitirá conocer los factores que inciden en la utilización de métodos y sustancias dopantes. A partir de este conocimiento se podrá fomentar futuras acciones de prevención y control del dopaje y promover comportamientos éticos en el deporte.

Asimismo, el Congreso dedicará una sesión especial de carácter formativo en la que se abordarán aspectos relacionados con la prevención del dopaje en el deporte.

Para este jueves están previstas las intervenciones de los profesores Rob Donovan, de la Universidad de Western Australia; Susan Backhouse, de la Universidad de Leeds y Patrick Trabal, de la Universidad París Ouest.

El viernes se sucederán hasta cuatro mesas redondas que abordarán la educación en materia de prevención del dopaje, el modelo antidopaje de varios países de Hispanoamérica, el elemento psicológico como pieza fundamental para prevenir y los proyectos educativos en el marco internacional.