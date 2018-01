Despres: "Estoy muy contento de no haber sufrido ningún contratiempo"

El piloto francés Cyril Despres (Peugeot), ganador de la segunda etapa del Rally Dakar y nuevo líder en la categoría de coches, ha mostrado su satisfacción por no haber sufrido "ningún contratiempo" ni "sorpresas desagradables", y ha reconocido que va encontrando "buenas sensaciones".

"No me esperaba una especial así. Estoy muy contento de no haber sufrido ningún contratiempo. Ha habido dunas grandes que eran fáciles de rebasar y luego llanuras muy suaves", señaló el galo a su llegada a Pisco (Perú).