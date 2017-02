Dibaba: "Estoy totalmente capacitada para batir el récord del mundo"

La atleta etíope Genzebe Dibaba señaló este jueves, en la presentación del 'Meeting Internacional de Atletismo Villa de Madrid', que está "totalmente capacitada" para batir el récord mundial en la distancia de 1.000 metros en pista cubierta.

"Intenté batir el récord del mundo en Polonia. Estoy muy en forma. Hice el récord del mundo del 2.000 en Sabadell e intenté batir el de 1.500 metros también haciendo una gran marca. Me veo totalmente capacitada para batir el récord del mundo de 1.000", indicó.

Para intentar superar el récord que posee María Mutola desde 1999 con 2 horas, 30 minutos y 94 centésimas, la etíope seguirá la mecánica de dar la primera vuelta en 29 segundos. "Además, trataré de pasar en 1.58 los 800 metros, como máximo en dos minutos", detalló.

El objetivo de 2017 es el Mundial de Londres, dónde participará en las pruebas de 1.000 y 1.500 metros. "Tengo la invitación por ser la anterior campeona del mundo y por el 1.500. Lo que pasa es que el 1.500 y el 5.000 están demasiados juntos. Por eso, quizá voy hacer el 5.000 y el 10.000", explicó.

Actualmente, la etíope ostenta siete récords del mundo y no descarta ir a por más. "El 1.500 era muy difícil y lo conseguí. Los 3.000 tienen una marca muy complicada, de 8.06. De hecho, el año pasado lo iba a intentar en el 'Meeting de Mónaco' pero al final por problemas no pude, pero seguro que lo intentaré y no descarto el de 5.000", anunció.

Respecto a los Juegos Olímpicos, está "contenta y orgullosa" de la plata que consiguió en Río. "En Londres sentí que podía ganar la medalla de oro porque estaba en un estado de forma espléndido, pero la lesión me apartó de ello. Ahora he tenido otra experiencia en Río, en la cual he conseguido la medalla de plata y es la primera olímpica", destacó.

La atleta quiere estar en Tokio 2020, pero ahora es "difícil" saber cómo se encontrará porque "falta mucho tiempo". "El cuerpo te tiene que respetar y que no haya ninguna lesión. No tengo plan todavía, pero lucharé para estar y ganar una medalla de oro", confesó.

Por otro lado, respecto a la detención de su entrenador Jama Aden en Sabadell por dopaje explicó que fue un "shock" porque nadie se lo esperaba. "Confío y creo en los entrenamientos duros. Creo a mi entrenador. Fue una molestia bastante grande, pero los datos hablan por sí solos. No ha habido ningún problema con nadie y ni con los controles. Sigo confiando en el trabajo duro y el día a día", apuntó.

Respecto al apoyo de su familia, reconoció que es "muy importante". "Todo el apoyo, el poder estar con mis hermanas en un campeonato del mundo y en una Olimpiada y el apoyo que he tenido desde que era niña para poder empezar en esto con una ayuda un poquito mayor han sido muy importantes", explicó.

Además, señaló que intentará mejorar las marcas de su hermana Tirunesh Dibaba, oro en los 10.000 en Londres 2012 y campeona olímpica en los 5.000 y los 10.000 en Pekín 2008, aunque es "muy difícil". "Ella tiene varias medallas en diversas Olimpiadas, pero lo intentaré seguro", zanjó.