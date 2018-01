Entrerríos: "En cada campeonato que afrontamos, la idea es volver con una medalla"

El internacional español Raúl Entrerríos se mostró confiado en las aspiraciones de España para el próximo Europeo, donde la "idea es de volver con una medalla" porque eso implica un buen rendimiento "de principio a fin", así como reconoció no estar pensando "más allá" del debut ante República Checa.

El central pidió "ser pacientes y ambiciosos", consiguiendo las victorias teniendo "muchísima humildad y respeto" a los rivales del grupo. "Nosotros queremos ganar el primer día y no pensamos más allá del partido contra la República Checa. No podemos pensar en la siguiente fase o en el último partido ante Dinamarca cuando todavía no hemos conseguido batir a los checos", confesó.