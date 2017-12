La FEDC cree que Santacana y Galindo darán "una buena alegría" en los Juegos de PyeongChang 2018

El director técnico de Esquí de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Mario Sánchez Armuña, se mostró ambicioso de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno y las posibilidades de Jon Santacana y Miguel Galindo, a los que ve "dando una buena alegría", mientras que Astrid Fina, que competirá en snowboard, esperar aprovechar el conocimiento de la pista.

La catalana repite experiencia en unos Juegos donde entró y salió "con la boca abierta" ya que valoró Sochi 2014 como un evento "muy preparado" y calificó la Ceremonia de Inauguración como "una experiencia brutal". Aunque el mejor momento que vivió la deportista nada más realizar su actuación en pista. "Llegué abajo y vi que estaba sexta. Me decían que reaccionase, pero solo quería llorar. Me tiré durante mucho tiempo llorando, pero de emoción", comentó.

Algo que tratará de mejorar son los nervios durante la prueba, siguiendo los consejos de Miguel Galindo y Jon Santacana. "Me han dicho que intente disfrutar y que convierta mis nervios en algo positivo. Si veo a mucha gente, que me dé ánimos, que me den otra visión para que no me ponga nerviosa", confesó.