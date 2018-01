Farrés y Cervantes recuperan el tiempo perdido por asistir a Quintanilla y Arana

Farrés: "Perdí algo de tiempo pero da igual cuando se trata de ayudar a alguien en apuros"

"Me he encontrado a Quintanilla y he parado a asistirle. Parecía que tenía un ataque de ansiedad. Estaba muy nervioso. Ahí he perdido algo de tiempo pero es algo que da igual cuando se trata de ayudar a alguien en apuros. Me alegro de que esté bien", comentó entonces Farrés.