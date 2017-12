Farrés: "El año pasado cumplí un sueño, pero la ambición no disminuye"

El piloto español Gerard Farrés, tercero en última edición del Rally Dakar en la categoría de motos, ha recordado que el año pasado cumplió "un sueño", pero que "la ambición no disminuye" y volverá a "salir a por todas" en la próxima edición de la carrera, que comenzará el 6 de enero.

"El año pasado cumplí un sueño de toda una vida: hice un podio en la carrera a la que he dedicado toda mi carrera profesional. ¿Qué más se puede pedir? Para este año la ambición no disminuye y saldremos a por todas una vez más", explicó Farrés, que viene de "un año complicado por la lesión de rodilla". "Pero me encuentro en plena forma y hemos entrenado muchísimo. Hemos mejorado mucho en la navegación y estamos mucho mejor preparados que el año pasado", avisó.