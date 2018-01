Fernando Alonso: "Me duelen las manos de aplaudir a la leyenda Carlos Sainz"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso se rindió este sábado a su compatriota Carlos Sainz (Peugeot) tras conquistar el segundo Dakar de su carrera deportiva y explicó que le "duelen las manos de aplaudir" a la leyenda madrileña.

"Me duelen las manos de aplaudir a la leyenda Carlos Sainz y Lucas Cruz. ¡Campeón!", indicó el asturiano a través de su cuenta de Twitter, acompañando su mensaje con una foto del veterano piloto en el 'raid' sudamericano.

Alonso no fue el único en el mundo del motor que reconoció el éxito de Sainz. Es el caso de su ex copiloto, el mítico Luis Moya, que celebró la victoria de su amigo el mismo día que abandonó el hospital tras ser intervenido de ntervenido de tres aneurismas cerebrales el pasado 5 de enero.

"El día que me dan el alta, Carlos Sainz gana el Dakar. No me podías dar una alegría mayor. Enhorabuena a ti y a Lucas Cruz", escribió Moyá, con quien conquistó sus títulos en el Mundial de Rallys a principios de los años 90.