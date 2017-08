Froome: "Contador anima las carreras siempre, por suerte he podido limitar las pérdidas"

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky) se mostró aliviado por salvar un día complicado con dos caídas en la duodécima jornada de la Vuelta a España, donde pudo "limitar las pérdidas con el grupo de Nibali", en una etapa lanzada y animada de nuevo con el ataque del español Alberto Contador (Trek).

"Por suerte, estoy bien. Nunca es bueno caerse, pero no ha sido nada serio. Tenía a dos compañeros conmigo que han estado fantásticos y he podido limitar las pérdidas con el grupo de Nibali", indicó en el final este jueves en Antequera.

"No me gusta perder tiempo, pero estoy contento de haber perdido segundos y no un minuto. A Alberto (Contador) se le conoce por animar siempre las carreras y no parar de intentarlo nunca, y parece estar cumpliendo con ello", finalizó.