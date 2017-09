Froome: "He corrido de manera sensata, el maillot rojo es el objetivo"

El ciclista británico Christopher Froome (Sky) ha señalado al término de la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España, transcurrida entre Écija y Sierra de la Pandera, que ha corrido "de manera sensata" y ha asegurado que el maillot de líder es su "objetivo principal".

"Creo que he corrido de manera sensata. Claro que me gustaría conseguir otra victoria pero me centro en el jersey de líder, que es el objetivo principal. Si surge la oportunidad de atacar, atacaré", declaró a los medios.

El británico también habló de los momentos previos a entrar a meta, que cruzó por detrás de Nibali. "Cuando atacaron López, Chaves, Nibali y Contador me dio confianza tener a Poels onmigo, sabía que era dura la subida. He intentado ir a por los cuatros segundos de bonificación del tercer puesto, puesto que los premios gordos ya estaban adjudicados. A raíz de mi ataque he hecho de lanzador de Nibali, que me ha pasado en la llegada", explicó.