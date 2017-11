La Fundación Sergio García entrega más de 123.000 euros a La Paz para humanizar su Unidad de Rayos

La Fundación Sergio García hizo entrega al Hospital Universitario La Paz de los más de 123.000 euros (123.116,36) que recaudó durante la celebración del pasado Andalucía Valderrama Masters, que el centro hospitalario de Madrid destinará a la financiación del proyecto 'Humanización de la Unidad de Rayos' ubicada en la zona infantil.

Este cifró en "unos tres meses" el tiempo que tardarán en llevarlo cabo ya que no pueden "parar la actividad" de un Hospital Infantil, "considerado como el número uno de Europa" y "el único centro hospitalario que dispone de todas las especialidades médicas y quirúrgicas y en el que se pueden realizar todo tipo de trasplantes pediátricos".

Por su parte, Sergio García reconoció que todavía no se había "bajado de la nube" por su victoria en el Andalucía Valderrama Masters. "Fue increible y fue un torneo muy bonito por varios motivos: Valderrama es uno de mis campos favoritos, jugué muy bien, con confianza, fui paciente y supe esperar las oportunidades; Joost (Luiten) no me lo puso fácil y creo que dimos espectáculo, y el apoyo del público fue alucinante", se sinceró.