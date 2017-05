García Bragado: "Superar las cuatro medallas de Barcelona'92 será complicado, pero hay que soñar con ello"

El marchador Jesús Ángel García Bragado, el atleta español con más presencias olímpicas (siete), cree que "será complicado superar las cuatro medallas" en atletismo obtenidas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cita de la que se van a cumplir este verano 25 años, aunque insiste en que "hay que soñar con ello" y confiar en un "relevo generacional" que dará "grandes alegrías al atletismo en el futuro".

"Tengo esperanzas en que vendrán atletas que cogerán el relevo y harán los mismos resultados que hicimos nosotros o, incluso, los mejorarán. Es posible que no sea inmediato, pero llegarán y confío en verlos en Tokio 2020. Exigirles medallas tal vez sea demasiado arriesgado, pero creo que están capacitados para traerse al menos un diploma", afirmó el madrileño en declaraciones a Europa Press tras acudir a un acto de Podoactiva.

Quinto en Atenas 2004 y cuarto en Pekín 2008, el veterano marchador de 50 kilómetros no descarta regresar a la competición tras acudir en Brasil a su séptima cita olímpica consecutiva. "He llegado más lejos de lo que nunca hubiese imaginado. Tanto es así que he sido el único afortunado entre los atletas masculinos en llegar a disputar siete Juegos Olímpicos", recuerda 'Chuso', quien igualó en participaciones a la eslovena de origen jamaicano Merlene Ottey.