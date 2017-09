García Cortina: "Habría sido una pasada conseguir la victoria en casa"

El ciclista español Iván García Cortina, del Bahrain-Merida, lamentó no haber podido hacerse con la victoria este viernes en la decimonovena etapa de la Vuelta a España, que terminó en su Gijón natal, un tanto lastrado por los calambres que hicieron que lanzase el sprint antes de lo previsto.

"Ha sido una pena, he tenido la victoria tan cerca, y en casa. He luchado porque quería hacerlo bien y estoy contento, al final disfruté como si hubiese ganado, aunque no pudo ser", señaló García Cortina tras la etapa.