Gelete Burka, sobre el récord de la San Silvestre: "Voy a intentar superar mi tiempo"

La atleta etíope Gelete Burka afirmó tener como objetivo "superar" el récord femenino de la Nationale-Nederlanden San Silvestre de Vallecas, un registro de 30:53 minutos que impuso en su victoria en 2012 y que buscará mejorar, a pesar de encontrarse centrada en entrenar "maratones" y "larga distancia".

Ahora, no podrá competir con una Dibaba que fue baja de última hora para la carrera por problemas en su pasaporte, según informó la organización. "En 2011 me acuerdo que no vi a Dibaba hasta los metros finales y acabamos muy juntas en el estadio", recordó.

"Es la primera vez que corro 10 kilómetros y esta carrera, así que va a ser emocionante. No me he fijado una marca pero he hecho rodajes rápidos y me encuentro bien. Iré con una compañera y trataré de bajar de 35 minutos. Con ayuda, será mucho más fácil. Los dos últimos kilómetros serán complicados y quiero llegar con fuerzas porque puedo acabar bastante rápido", respondió.