Genzebe Dibaba buscará batir el récord del mundo de 1.000 metros en el Meeting Villa de Madrid

La atleta etíope Genzebe Dibaba intentará batir el récord del mundo de 1.000 metros en el 'Meeting Internacional de Atletismo Villa de Madrid', que se celebrará este fin de semana en el Polideportivo Municipal de Gallur (Madrid) y que es la última prueba importante antes del Europeo de Belgrado.

A la presentación asistieron la propia Dibaba, subcampeona olímpica de 1.500 y que intentará superar la plusmarca mundial de 1.000 metros; el polaco Adam Kszczot, subcampeón mundial de 800 metros en 2015 y doble campeón de Europa; y el saltador de longitud español Eusebio Cáceres, reciente campeón de España.

El atleta polaco señaló que quiere hacer la mejor marca mundial del año en pista cubierta en 800. "Me veo capacitado para poderlo hacer. Quiero pasar de los 24 segundos la primera vuelta", explicó. Además, apuntó que va a participar en el Europa de Belgrado que tendrá lugar a primeros de marzo. "Esto es una preparación para Belgrado", aclaró.

Kszczot, de 27 años, explicó que la pista cubierta "no es fácil". "Es complicado. Correr un segundo más lento puede hacer que luego lo pagues y hay que tener suerte porque el problema es que son muchas curvas y poca recta para correr fuerte, por lo que puede haber sorpresas", subrayó.

Además, explicó que "de momento" solo competirá en los 800. "Quizá en un futuro 1.500 también, pero de momento solo la prueba de 800", confesó.

Por su parte, el atleta español Eusebio Cáceres, que consiguió el oro en el Campeonato de España de pista cubierta en salto de longitud, aseguró que está empezando ahora a encontrarse "a gusto". "Hace mucho tiempo que no me encontraba bien y ya he avisado de que he venido para sacarlo todo e intentar conseguir todo lo que tenga delante", apuntó.

Para el de Onil, el Europeo de Belgrado es un "objetivo", aunque "quizá sea demasiado pronto". "Todavía estoy adaptando mi preparación y me estoy habituando a Madrid y a los entrenos de aquí. No me pongo límites, es una oportunidad, sé que voy a estar allí y si llego a la final ahí puede pasar de todo. En Londres ya no me gustaría pensar, que es un poco pronto", matizó.

El valenciano, de 25 años, comentó que su traslado a Madrid ha ido "bastante bien. "Mejor de lo que creía. En un principio pensaba que iba a ser un poco difícil porque había estado toda mi vida en Onil con mis entrenadores y no sabía como iba a ser el cambio. Sin embargo, me han aceptado muy bien. Tenemos un grupo muy bueno y el entrenador está con muchas ganas y muy buen ambiente. Están yendo las cosas muy bien y las cosas van hacia delante", explicó.

A la presentación también acudió el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que apuntó que la pista cubierta del Polideportivo Municipal Gallur es "maravillosa" y este evento tiene que dejar un "legado".

"No solo para los grandes atletas del mundo y españoles sino también para la base. Pensamos que más allá del evento deportivo, que estoy seguro de que mañana va a estar lleno de gente que va a disfrutar, queremos dejar un legado de esta prueba y es que muchos niños vean a sus grandes ídolos y quieran hacer más deporte y más atletismo y el día de mañana sean ellos quienes inspiren a otras generaciones", indicó.

El atletismo es un deporte donde caben "todos". "Los más fuertes, los más débiles, los pequeños, los adultos... Felicidades al Ayuntamiento de Madrid por la concesión del Campeonato de Europa de pista cubierta de cross, marcha y lanzamiento al aire libre para el año que viene donde vendrán atletas. Dejarán un gran impacto económico y social", detalló.

EL ATLETISMO, UNA "PEQUEÑA TRADICIÓN" EN MADRID

A la presentación también asistió la concejala del distrito de La Latina, Esther Gómez, que señaló es un "honor" que una "gran instalación" como la pista cubierta del Polideportivo Municipal Gallur acoja este tipo de pruebas. "Vamos a seguir trabajando en esa línea. Es muy importante concebir estas instalaciones como abiertas para que los niños y los jóvenes aprendan los valores que el deporte transmite", subrayó.

"Que los niños y los jóvenes vean este fin de semana a grandes atletas ayuda también muchísimo a que aprendan y sepan que con esfuerzo y trabajo se consiguen éxitos en la vida y el deporte", dijo.

La concejala quiso tener una mención especial con la atleta etíope Genzebe Dibaba. "Va a intentar batir un récord mundial, en Madrid, en nuestro distrito, y es un ejemplo de que las mujeres pisamos fuertes y aquellas cosas que nos proponemos somos capaces de conseguirlas", señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, resaltó la "pequeña tradición" de la capital de tener buenas noticias que difundir en el ámbito del atletismo. "Estamos tomando un impulso magnífico a nivel internacional y a nivel europeo. Situamos a Madrid en la cumbre del atletismo y del deporte de base", destacó.

"En Madrid estamos encantados de albergar esta competición por varios motivos. En primer lugar por ser la prueba de atletismo más importante de 2017 en nuestro país reuniendo a atletas de todo el mundo, pero también por que Madrid está orgullosa de poder disfrutar de una pista de atletismo cubierta inaugurada hace ahora un año tras más de ocho año de obras y de sobrecostes", apuntó.

El Ayuntamiento de Madrid "apuesta" por el deporte y por promocionar la salud. "Podría parecer que una instalación como esta no tuviera sentido, pero con la gestión de esta instalación queremos demostrar como se puede combinar deporte de promoción con el deporte de alto rendimiento", indicó.

En esta reunión participarán los españoles Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, y Orlando Ortega, plata en Río en 110 metros vallas, la etíope Genzebe Dibaba, subcampeona olímpica de 1.500 y que intentará superar la plusmarca mundial de 1.000 metros en la instalación madrileña, y el portugués Nelson Évora, campeón olímpico de triple salto en 2008 y actual campeón de Europa 'indoor'.