Gómez Noya acaba cuarto en Bahrein y no logra la 'triple corona' de Medio Ironman

El triatleta Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, ha terminado en la cuarta posición en el Medio Ironman de Bahrein, la última cita de la temporada en la modalidad, por lo que no logra el reto de la 'triple corona', tras vencer en Dubai en enero y en el campeonato del mundo de esta distancia en Estados Unidos en septiembre, un logro que se premia con un millón de dólares.

"En el agua me sentí muy bien, pero cuando Bozzone me superó en bici y se me fue alejando ya me di cuenta de que no iba a tener un buen día".No siempre salen las cosas como uno quiere. La temporada ha sido muy buena en general y ha sido una pena no aprovechar la oportunidad de ganar la triple corona. Ahora sí que me voy a tomar unas semanas de descanso para cargar pilas de cara a la siguiente temporada", explicó el triatleta español al terminar la carrera.