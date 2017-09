Gómez Noya, campeón del mundo de medio Ironman

El triatleta español Javier Gómez Noya se proclamó campeón del mundo de la distancia de medio Ironman en Chattanoga (Tennessee), gran objetivo de la temporada de 2017 en la que sigue inmerso en la lucha por las Series Mundiales, donde este sábado afrontará la prueba final en Rotterdam desde la segunda posición de la general por detrás del también español Mario Mola.

Al final sería 1:20 la ventaja sobre un Ben Kanute quien fue capaz de resistir en segunda plaza, por delante del británico Tim Don quien también realizó una gran tercera fase. "Estoy muy contento dado que este triatlón era el gran objetivo de la temporada y me había entrenado específicamente para ello. He tenido que salir a correr muy deprisa para recortar la diferencia y reconozco que al final he sufrido, pero ha merecido la pena", explicó el español.