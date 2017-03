Gómez Noya: "Es genial regresar de esta forma"

El triatleta español Javier Gómez Noya ha asegurado que regresar con victoria a las Series Mundiales, tras imponerse en la primera prueba disputada en Abu Dabi, es "genial", ya que a pesar de cometer "algunos errores" en la que fue una carrera "dura" y "muy técnica", se hizo con el triunfo tras nueve meses fuera de la competición.

"Es genial regresar de esta forma. He cometido algunos errores en la prueba; no he nadado muy bien y he hecho una mala segunda transición, pero sabía que iba a ser una carrera dura y con Tom Bishop ha sido muy técnica", señaló tras la prueba.

El ferrolano, cinco veces campeón de las Series Mundiales, redujo el ritmo considerablemente durante la prueba para "guardar energía" de cara a la recta final, algo que surtió efecto para finalmente hacerse con el triunfo, el primero de la temporada.

"En la tercera vuelta bajamos mucho el ritmo, intentando guardar energía para la última. Me he escapado a tres kilómetros del final y he ganado, así que ha funcionado. Estoy muy contento de haber vuelto de esta manera", subrayó.