2.500 corredores participan en el III 15 Km MetLife Madrid Activa en el Día del Padre

Los corredores Aitor Ramírez Pulido y Rosaura Casado Prieto se han adjudicado el triunfo en las categorías masculina y femenina en la tercera edición de la carrera 15 Km MetLife Madrid Activa, que se ha disputado sobre 15 kilómetros con salida junto a la Plaza de Castilla y la meta en Madrid Río y en la que han participado 2.500 atletas, entre ellos el bicampeón del mundo de maratón Abel Antón.

Aitor Ramírez y Rosaura Casado lograron la victoria con un tiempo de 48 minutos y 24 segundos y 58 minutos y 15 segundos, respectivamente. Raúl Martínez Antón, con 49:23, y Eduardo Callejo Mora, con 50:19 completaron el podio de la carrera en hombres. En mujeres, Rosaura Casado se impuso a Elena Domenech Natal, con 59:28, y fueron las dos únicas que bajaron de la hora. Tercera fue Irene Martín Álvarez, con un tiempo de 1 hora y 49 segundos.

Los organizadores también quisieron un año más premiar el esfuerzo de la prensa por su apoyo a la difusión del 15 Km MetLife Madrid Activa. Así Libertad Digital, cuyo equipo estaba compuesto por Sergio Valentín Bravo, Daniel Ortín Jiménez, Oliver Sierra Pérez, Marta Martínez Soriano, Luis Pérez Martín Peñasco y Miguel Castañón Jiménez, logró el primer lugar en la categoría de Medios de Comunicación.

El diario ABC (Jorge Sanz Casillas, Rubén Cañizares Martín, Manuel Echevarría Vázquez, Luis Manuel Oliva Frutos y Marta Nogales) y la agencia Europa Press (Sebastián Carrasco Plaza, Sebastián Carrasco Serrano, Jesús Mateos y Gaspar Díez) acabaron en el segundo y tercer lugar del podio. El presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, José Damián González, entregó los trofeos a sus compañeros.

El atleta soriano Abel Antón, Director Técnico del 15 Km MetLife Madrid Activa, participó como había anunciado y completó el recorrido a un ritmo medio cercano a los 4 minutos, tal y como tenía previsto (59:43, en el puesto 69). "Me he encontrado muy bien durante todo el recorrido y he podido disfrutar del ambiente festivo que compartimos los que somos padres y los que no en un día tan especial. Creo que esta carrera es ideal para preparar el Maratón porque ahora quedan 15 días para la Media Maratón de Madrid y cerca de unas 5 semanas para el Maratón", comentó.

El 15 Km MetLife Madrid Activa, impulsado por el Hospital Universitario Ramón y Cajal y la Fundación Educación Activa, por tercer año volvió a tener un carácter solidario para impulsar la investigación y la lucha contra el Transtorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La prueba con fines médico-científicos pretende llamar la atención sobre el problema del TDAH en los niños y apoyar la investigación para solucionarlo. El diagnóstico precoz y un certero tratamiento del TDAH ayuda a los niños que lo padecen a restablecer su entorno familiar y social, además de favorecer su futuro personal y profesional.

El 15 Km MetLife Madrid Activa arrancó a las 9.00 horas desde el Paseo de la Castellana, a la altura de la calle Rosario Pino, y discurrió por el eje central del Paseo, pasando por delante del Estadio Santiago Bernabéu, los Nuevos Ministerios, las plazas de Gregorio Marañón, Colón y Cibeles, Avenida de Menéndez Pelayo, Paseo de la Reina Cristina, Plaza de Canalejas, Puerta del Sol, Plaza de la Villa, Calle Mayor, Palacio Real, Senado, Paseo del Pintor Rosales, hasta desembocar en la meta en el Puente del Rey, en la explanada de la Selección Española, en Madrid Río.

Los corredores pudieron disfrutar de un servicio de guardarropa en la zona de salida y meta desde las 8.00 horas y de una lanzadera de autobuses ofrecida por ALSA desde la meta, en la Glorieta de San Vicente, hasta la salida, cerca de las instalaciones del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla para facilitar su traslado al término de la prueba.

Asimismo, la operadora de alquiler de vehículos eléctricos compartidos sin conductor Emov, coche oficial de la carrera, ofreció cinco de sus unidades Citroën C-Zero para la organización (coche de dirección de carrera/crono-; dos unidades de asistencia sanitaria -cardio y traumatología-; uno de incidencias y el de cierre) y otra en la zona cercana a la meta para facilitar los desplazamientos post carrera.

Además, se dieron cerca de un centenar de tratamientos de recuperación a los participantes al término de la prueba por parte de los voluntarios del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Todos los participantes dispusieron de la cobertura de accidente deportivo otorgada por el patrocinador principal de la carrera, la aseguradora MetLife. Con ella se cubrían todas las prestaciones exigidas por el seguro obligatorio, caso de la asistencia sanitaria en caso de incidencia deportiva en el Hospital San Rafael de Madrid.

El 15 Km MetLife Madrid Activa ha contado con el patrocinio de MetLife, ALSA, El Corte Inglés, Emov y Powerade, así como con la colaboración de Aneto, Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, Axis Centro Corporal, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Colnatur, Crambo, España Se Mueve, G2O Publisport y Soria Natural.